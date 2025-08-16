BCM-də İsrailin iki nazirinə qarşı ittiham irəli sürülüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində qaniçən İsrail rejiminin iki nazirinə qarşı ittiham irəli sürülüb.
Middle East Eye saytı xəbər verir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (BCM) tərəfindən iki tanınmış ultra-ifratçı nazir barəsində aparteid ittihamı ilə həbs orderi müraciətləri hazırlanıb.
Bu məlumata əsasən, əgər milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben Qvir və maliyyə naziri Bezalel Smotriç barəsində həbs orderi verilsə, bu, beynəlxalq məhkəmədə aparteid cinayətinə görə ilk dəfə ittiham irəli sürülməsi olacaq.
Məhkəmədəki bir mənbə bildirib ki, bu həbs orderi müraciətləri tam şəkildə hazırlanıb və yeganə baş verməyən şey onların məhkəməyə təqdim olunmamasıdır.
