Foto Xəbər | Nigeriyada İmam Hüseynin (əleyhi səlam) simvolik Ərbəin gəzintisi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin mərasiminin ildönümü ilə eyni vaxtda dünyanın hər yerindən milyonlarla Əba Abdullah aşiqləri şəhidlər Ağası və Rəhbəri Həzrət Əbu Əbdillah (əleyhi səlam) üçün matəm və əzadarlıq keçirirlər. Nigeriyada İmam Hüseynə (əleyhi səlam) olan bu sevgi daha bir təzahür tapdı. Və bu ölkədə yüz minlərlə Şiə İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin xatirəsini yad etmək, Əhli-Beytə (ə) bağlılıqlarını bir daha nümayiş etdirmək üçün Kanodan Zariyaya piyada yürüş keçirdilər.
