Ayətullah Seyyid Həsən Amili sionist rejimin başlatdığı müharibənin ilk günlərinə dair yeni açıqlamalar verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ayətullah Seyid Həsən Amili bazar ertəsi günü İran İslam Respublikası xəbər agentliyinin (İRNA) Ərdəbil nümayəndəsi ilə görüşündə deyib: “Sionist rejimin terror hücumundan sonra ilk cümə günü, Sepah hərbi paltarı geyinərək cümə namazı üçün məscidə daxil olduğum zaman xalqın yüksək izdihamı ilə qarşılaşdım. Xalq coşqu içində idi və məni müqəddəs Sepah formasında gördükdən sonra coşquları daha da artdı.”
O əlavə etdi: “Xütbəyə başlamazdan öncə insanların həyəcanlı vətənpərvər şüarları göylərə yüksəldi. Şüarlar dayanmırdı, məscidin içi və çölü tamamilə həmasi bir ruha bürünmüşdü. Mən həyatımda belə bir səhnə görməmişdim. Dəfələrlə insanları sakitləşdirməyə çalışsam da, mümkün olmadı və boğazımı bürüyən sevinc qəhərindən danışmaqda çətinlik çəkirdim.”
Ayətullah Amili davam etdi: “Xütbəyə necə başlayacağımı bilmirdim. Xütbəyə başlamazdan əvvəl dua etdim - Allahım, mənə kömək et, xütbə zamanı ağlamaq mənə mane olmasın. Nəhayət, xütbəyə başladım və xütbə boyunca insanların təkbir səsləri dayanmırdı.”
O vurğuladı: “İran xalqı çox dərin bəsirətə malikdir və məhz bu bəsirət idi ki, 12 günlük müharibədə düşməni məhv etdi.”
Ərdəbilin Cümə İmamı əlavə etdi: “Unutmayaq ki, belə bir mənəvi vəhdət ani anda yaranmır. Bu, illər boyu formalaşmış bir dəyərdir və onun qorunması və inkişafı üçün həm qəlblərdə, həm də düşüncələrdə çalışmalıyıq. Bu sahədə media və jurnalistlərin təsiri daha çoxdur. Onlar qələmləri ilə cəmiyyətdə həm ixtilaf, həm parçalanma və həm də ölkənin ali mənafeyinə daha çox xidmət edə bilərlər.”
Ayətullah Amili dedi: “Bu yolda jurnalistlər heç bir zaman güc sahiblərindən qorxmamalı, yalnız həqiqət əsasında fəaliyyət göstərməli, xalqın etibarlı nümayəndəsi olmalı və həqiqət hər nə qədər acı olsa da onu deməlidirlər. Jurnalist yalnız bu yolla öz ləyaqətini və qələminin müqəddəsliyini qoruya bilər.”
Düşmənin İran xalqının ictimai rəyini düzgün anlamaması
O bildirdi: “Düşmənin belə bir həssas vaxtda müharibəyə başlamasının bir səbəbi də İranın ictimai rəyini düzgün anlamaması olub. Onlar müxtəlif yollarla, daxili casuslar vasitəsilə belə nəticəyə gəlmişdilər ki, artıq İslam Respublikasının əleyhinə aparılan 40 illik mənfi təbliğatlar öz nəticəsini verib və xalqda müəyyən narazılıqlar var. Belə düşünüblər ki, bu şəraitdə hücum etsələr, xalq onları dəstəkləyəcək.”
Vilayəti-Fəqihin Ərdəbil üzrə nümayəndəsi əlavə etdi: “Media nümayəndələri öz işlərini adi görməməlidirlər. Onların üzərinə çox ağır bir məsuliyyət düşür. Uğurlu medianın əsas sütunlarından biri də odur ki, jurnalist öz işinin müqəddəsliyinə və böyüklüyünə inansın.”
Ayətullah Amili dedi: “Düşmən bu son müharibədə başa düşdü ki, bir ölkəni işğal etmək üçün əvvəlcə o xalqın düşüncəsini zəbt etməlidir. Bizim xalqımız isə onları elə çaşqınlığa saldı ki, sonda saxta xəbərlərə, yalan məlumatlara və uydurma statistikalara əl atmalı oldular.”
O qeyd etdi: “Mövzunun əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, Ali Rəhbər dəfələrlə bildirmişdir: Şübhə insanı içəridən çökdürür. Düşmənlər də məhz şübhə və nəfsi arzularla bizi hədəf alırlar. Bu iki alət bir xalqı və ya ölkəni diz çökdürmək üçün kifayətdir. Burada medianın rolu həyati əhəmiyyət daşıyır.”
Media sahibləri və onların ictimai məsuliyyəti
Ərdəbil vilayətinin Üləmalar Məclisindəki nümayəndəsi əlavə etdi: “Bu vəziyyətdə ikinci əsas sütun odur ki, jurnalistlər bir seysmoloq kimi cəmiyyət və dünyadakı dəyişiklikləri daim izləməli, xəbərin mənbəyini və məqsədini düzgün təyin etməli və ehtiyac olduğu halda onun üzərində işləməlidirlər.”
Ayətullah Amili sözlərinə belə davam etdi: “Dördüncü və çox önəmli sütun budur ki, medianındavranış tərzi elə olmalıdır ki, xalq ona etibar etsin. Əgər bir media orqanına güvən yoxdursa, xalq onu dinləməyəcək və bu halda media təsirsiz qalacaq.”
O, Qələm surəsinin birinci ayəsinə işarə edərək dedi: “Mövzunun əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, Allah-Təala Qurani-Kərimdə qələmə and içmişdir. Bu, sözün və qələm sahiblərinin nə qədər böyük məsuliyyət daşıdığını göstərir. Həmçinin Allah, əsassız yazı yazanlar haqqında "Vəyl" (vay halına) kəlməsini işlədərək buyurur: "Öz əlləri ilə kitab yazıb sonra da onunla bir az pul əldə etmək üçün: “Bu, Allah dərgahındandır!” - deyənlərin vay halına! Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə onların vay halına! Qazandıqlarına görə də onların vay halına!". Bəqərə surəsi, ayə 79.
