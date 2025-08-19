Amerika Google ilə “nüvə intibahına” doğru irəliləyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters-in məlumatına görə, Google ABŞ-ın Tennessi ştatının kiçik nəsil 4 nüvə reaktorunun (SMR) tikintisi üçün ərazi kimi seçildiyini açıqlayıb.
Bu layihə Kairos Power və Tennessee Valley Authority (TVA) enerji şirkəti ilə əməkdaşlıqda həyata keçirilir və 2030-cu ildən başlayaraq Google-un ABŞ-ın cənub-şərqindəki, xüsusilə Tennessi və Alabamadakı məlumat mərkəzlərini elektrik enerjisi ilə təmin etməsi planlaşdırılır.
Bu elektrik stansiyası böyük bir texnologiya şirkəti ilə elektrik alqı-satqısı müqaviləsi əsasında tikiləcək ilk nəsil 4 nüvə reaktorlu elektrik stansiyasıdır.
Bu layihənin əhəmiyyətinin səbəbi iri texnoloji şirkətlərin enerjiyə ehtiyacının artmasıdır. Məlumat mərkəzləri və generativ süni intellektlə əlaqəli emal böyük miqdarda elektrik istehlak edir ki, bu da ABŞ-da elektrik istehlakını yeni rekordlara çatdırıb. Buna görə də yeni enerji mənbələrinin, o cümlədən 4-cü nəsil nüvə reaktorlarının inkişafı gündəmdədir.
Elan edilmiş razılaşmaya əsasən, Google 500 meqavatt qabaqcıl nüvə gücü alacaq ki, bu da təxminən 350 000 evi elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün kifayətdir.
Kiçik modul elektrik stansiyası Tennessi ştatının Oak Ridge şəhərində tikiləcək. Müqavilə Google-nin keçən il elan edilmiş bir neçə kiçik modul elektrik stansiyasından nüvə enerjisi almaq təşəbbüsünün bir hissəsidir.
"TVA, Kairos Power və Oak Ridge icması ilə bu əməkdaşlıq yeni nüvə texnologiyalarının tətbiqini sürətləndirəcək və artan rəqəmsal iqtisadiyyatın ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı, karbonsuz, dayanıqlı enerjini şəbəkəyə gətirəcək" deyərək, Google-nin enerji direktoru Amanda Peterson Correa bildirib.
Layihə Birləşmiş Ştatlarda ilk nəsil nüvə reaktoru ilə enerji alqı-satqısı müqaviləsi imzalayır, texnologiya inkişaf mərhələsində olan nüvə enerjisinin ən davamlı və ən təhlükəsiz forması hesab olunur.
ABŞ-ın energetika naziri Kris Rayt da seçimə belə cavab verib: "Qabaqcıl nüvə reaktorlarının istismara verilməsi Amerikanın süni intellekt və enerji liderliyində liderliyini saxlamaq üçün vacibdir."
O qeyd edib ki, ABŞ Energetika Nazirliyi Qabaqcıl Reaktor Nümayiş Proqramı çərçivəsində Kairos Power-a dəstək verib və ABŞ-da yeni “nüvə intibahını” sürətləndirməyə davam edəcək.
Hazırda ABŞ-da kommersiya məqsədli fəaliyyət göstərən qabaqcıl yeni nəsil atom elektrik stansiyaları yoxdur.
Sizin rəyiniz