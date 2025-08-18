İran İslam Respublikasının Prezident Dk. Pezeşkiyan Ermənistanın paytaxtı İrəvana səfər etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Prezidenti, cənab Pezeşkiyan, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın rəsmi dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edib.
İkitərəfli rəsmi səfər məqsədilə az öncə Ermənistana daxil olan Prezident Pezeşkiyan bu ölkənin baş nazirlərinin müavinləri və xarici işlər naziri tərəfindən qarşılanıb.
Dr. Məsud Pezeşkian bu səfər çərçivəsində rəsmi qarşılamadan sonra Ermənistanın baş naziri və prezidenti ilə görüşəcək və iki ölkə rəsmiləri arasında bir neçə əməkdaşlıq sənədi imzalanacaq.
Sizin rəyiniz