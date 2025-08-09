  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Avropa

SOCAR-IN AVROPAYA GEDƏN ŞAH DAMARI KƏSİLDİ

Reuters: Rusiyanın PUA hücumu Azərbaycanın Ukraynadakı neft anbarına ziyan vurub

9 avqust 2025 - 20:39
Xəbər kodu: 1715718
Source: IRNA
Reuters: Rusiyanın PUA hücumu Azərbaycanın Ukraynadakı neft anbarına ziyan vurub

Hadisədən xəbəri olan mənbə bildirib ki, bir gecədə baş verən hücumda "bir neçə PUA Dövlət Neft Şirkəti SOCAR-ın neft bazasına düşüb. Hazırda dəyən ziyanı qiymətləndirmək çətindir. Bir neçə insan xəsarət alıb."

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters agentliyi cümə günü gecə iki neft sənayesi mənbəsinə istinadən xəbər verib ki, Rusiyanın Ukraynanın Odessa vilayətinə PUA hücumu nəticəsində Azərbaycanın dövlət neft şirkəti olan SOCAR-ın həmin ərazidəki neft anbarına ziyan dəyib.

Mənbələrdən biri Reuters agentliyinə PUA hücumu nəticəsində 4 nəfərin yaralandığını bildirib.

Hadisədən xəbəri olan mənbə bildirib ki, bir gecədə baş verən hücumda "bir neçə PUA Dövlət Neft Şirkəti SOCAR-ın neft bazasına düşüb. Hazırda dəyən ziyanı qiymətləndirmək çətindir. Bir neçə insan xəsarət alıb."

Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətinin Ukrayna ərazisində 60-a yaxın yanacaqdoldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha