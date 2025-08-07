FAŞİST YƏHUDİLƏRİN CİNAYƏTLƏRİ
Foto Reportaj | Sionist rejimin son hücumlarında Talış bölgəsinin Astana Əşrəfiyə şəhərinin şəhidlərinin 40-cı günü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Talış əsilli nüvə alimi, doktor Siddiqi Sabir və sionist rejimin Talış Bölgəsinin Astana Əşrəfiyə şəhərinə etdiyi təcavüzündə amansızca qətlə yetirilən digər 16 şəhidin şəhadətinin 40-cı günü ilə bağlı əzadarlıq mərasim ötən gün avqustun 06-sında Astana Əşrəfiyə şəhərinin Şəhidlər Gülzarında-qəbiristanlığında keçirilib. Mərasimdə Ümümdünya Əhli-beyt (ə) Assambliyasının baş katibi Ayətullah Rza Ramazani çıxış ediblər. Mərasimdən əvvəl Ayətullah Ramazani bu dəyərli şəhidlərin şəhid olduqları məkanı ziyarət ediblər.
7 avqust 2025 - 22:36
Xəbər kodu: 1715354
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Rza Əlipur
Sizin rəyiniz