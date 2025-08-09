Faşist İsrail rejim ordusu fələstinlilərə qarşı casusluq etmək üçün Microsoft platformasından istifadə edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İngiltərənin “The Guardian” qəzeti FAŞİST İsrail rejim ordusunun 8200-cü bölməsindəki mənbələrə istinadən bildirib ki, Microsoft-un Azure bulud platforması məlumatlarından İordan çayının qərb sahilinin sakinləri haqqında geniş məlumat bazası kimi istifadə olunub.
Həmin mənbələr bu məlumatların insanları şantaj etmək, həbs etmək və ya qətlinə haqq qazandırmaq kimi məqsədlər üçün istifadə edildiyini vurğulayıb.
Həmçinin bu məlumatların faşist İsrail rejimin Qəzza və İordan çayının qərb sahilinə hərbi hücumlarının planlaşdırılmasında mühüm rol oynadığı bildirilib.
Bu hesabata cavab olaraq, Microsoft sözçüsü iddia edib ki, şirkətin cühüd ordusunun 8200-cü bölməsində saxlanan məlumatların növü haqqında məlumatı yoxdur.
