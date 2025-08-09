  1. Ana səhifə
BƏŞƏRİYYƏTİN DÜŞMƏNİ OLAN SİONİZİM

Faşist İsrail rejim ordusu fələstinlilərə qarşı casusluq etmək üçün Microsoft platformasından istifadə edib

9 avqust 2025 - 20:06
İngiltərənin “The Guardian” qəzeti FAŞİST İsrail rejim ordusunun 8200-cü bölməsindəki mənbələrə istinadən bildirib ki, Microsoft-un Azure bulud platforması məlumatlarından İordan çayının qərb sahilinin sakinləri haqqında geniş məlumat bazası kimi istifadə olunub.

Həmin mənbələr bu məlumatların insanları şantaj etmək, həbs etmək və ya qətlinə haqq qazandırmaq kimi məqsədlər üçün istifadə edildiyini vurğulayıb.

Həmçinin bu məlumatların faşist İsrail rejimin Qəzza və İordan çayının qərb sahilinə hərbi hücumlarının planlaşdırılmasında mühüm rol oynadığı bildirilib.

Bu hesabata cavab olaraq, Microsoft sözçüsü iddia edib ki, şirkətin cühüd ordusunun 8200-cü bölməsində saxlanan məlumatların növü haqqında məlumatı yoxdur.

