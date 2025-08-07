HİZBULAH QALİBDİR! İSRAİL ZƏLİLDİR!
Video | İmam Əlinin (ə) hərəmində Şeyx Qasimin şərəfinə keçirilən yürüşdə “Livan Müsəlman Alimləri Məclisi”nin tərənnümləri
7 avqust 2025 - 13:25
Xəbər kodu: 1715245
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ənsarül-Qüds kampaniyasının nümayəndə heyətlərinin Nəcəfdə İmam Əlinin (ə) hərəmində yürüşü zamanı “Livan Müsəlman Alimlər Məclisi” alimləri verdikləri şüarlarında Hizbullahın baş katibi Şeyx Nəim Qasimi Həzrətlərini dəstəklədiklərini, müqavimətə və onun rəhbərliyinə sadiq olduqlarını, həmçinin Fələstin məsələsinə və Fələstin xalqına dəstəklərini vurğulayıblar.
