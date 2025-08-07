ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Fotoreportaj: Ərbəin günlərində Əqile Zeynəb (s.ə) səhnəsi və Təllu-Zeynəbi ziyarətgahının ziyarətçilərin ixtiyarına verildi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ali Təqlid Mərcələrinin nümayəndəsi Şeyx Əbdül Mehdi Əl-Kərbəlayi Ərbəin ziyarətinin yaxınlaşması ilə eyni vaxta təsadüf edən layihənin gedişatı ilə tanış olmaq üçün Əl-Əqilə Zeynəb (s.ə) səhnəsinin layihəsi ilə yaxından tanış olub. O, lahiyənin inkişaf işlərinin qabaqcıl mərhələləri başa çatdıqdan sonra Təllu-Zeynəbi ziyarətgahının açılışını ziyarətçilərin üzünə elan edib.
7 avqust 2025 - 13:43
