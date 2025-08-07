Video | Ayasofyadakı vandalizm

7 avqust 2025 - 13:59
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Türkiyə polisi Ayasofyanın içərisində kağız qırıntılarını yandıraraq müqəddəs məkanın xalçasının bir hissəsinin yanmasına səbəb olan şəxsi həbs edib. Məsciddə olan qadın hadisəni görüb və dərhal imama məlumat verib. Dindarların çevik tədbirləri nəticəsində yanğının və fəlakətin genişlənməsinin qarşısı alınıb. Məlumatlarda şübhəli şəxsin əvvəllər ruhi xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir.
