Fotoreportaj | Kabulda Ayətullah Möhsininin vəfatının altıncı ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ayətullah Məhəmməd Asif Möhsininin (rəhmətullahi əleyh) vəfatının altıncı ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi Kabulda alimlər, mütəfəkkirlər, Elmi Hvəzələrin tələbələri və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrinin iştirakı ilə keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər bu bəsirətli fəqihin görkəmli elmi, fiqhi, siyasi və ictimai mövqeyini, mötəbər məqamının qorunub saxlanmasının, elmi əsərlərinin təkrar oxunmasının və cihad, ictihad və mədəniyyət sahələrində davamlı xidmətlərinin qorunub saxlanmasının zəruriliyini vurğuladılar.
7 avqust 2025 - 22:50
Xəbər kodu: 1715359
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
