Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi imzaladı \ VİDEO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ermənistan və Azərbaycan yerli vaxtla cümə günü axşam ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə Ağ Evdə keçirilən mərasimdə sülh sazişi imzaladılar.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yerli vaxtla cümə günü axşam Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması mərasimində dedi: "Biz elə bir neçə dəqiqə əvvəl Ağ Evin Oval kabinetindən çıxdıq. Orada bu sazişin mühüm sənədləri və çox önəmli maddələri imzalandı."
Tramp vurğuladı ki, ABŞ hər iki ölkə ilə enerji, ticarət və texnologiya, o cümlədən süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün ikitərəfli sazişlər imzalayır.
Tramp, Əliyev və Paşinyan – yəni ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan liderləri – həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dinc yolla həlli barədə birgə bəyanat imzaladılar. Tramp bildirdi: "‘Beynəlxalq sülh və rifah üçün Tramp yolu adlanan bu bəyanat xüsusi tranzit bölgəsini nəzərdə tutur ki, bu da Azərbaycana Naxçıvanla öz ərazisi arasında tam əlaqə imkanı verəcək."
ABŞ Prezidenti əlavə etdi: "Ermənistan da bu dəhlizin inkişafı üçün ABŞ ilə eksklüziv əməkdaşlıq qurur və bu əməkdaşlıq 99 ilə qədər davam edə bilər."
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında dedi: "Sülh sazişi tarixi bir hadisədir və biz ABŞ ilə ikitərəfli münasibətlərdə yeni bir fəslin əsasını qoyuruq."
Əliyev vurğuladı: "Biz ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq yolundayıq və əməkdaşlıq müqaviləsi bir neçə ay ərzində hazırlanacaq."
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan isə bildirdi: "Bu gün biz Azərbaycanla sülh sazişi ilə mühüm bir nailiyyət əldə etdik və iki ölkə arasında yeni tarixin təməlini qoyduq.
Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini "böyük razılaşma" adlandırdı və dedi: "Azərbaycanla sülh sazişi dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirəcək. Bu, sülh üçün böyük bir anlaşmadır və bölgəyə, eləcə də dünyaya müsbət təsir göstərəcək. Bundan başqa, biz ABŞ ilə birlikdə sülh və rifaha nail ola biləcəyik."
