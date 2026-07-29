Aşura Məktəbində Qələbə Məntiqi \ Video

29 iyul 2026 - 16:56
Xəbər kodu: 1846625
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) qiyamı sadəcə tarixi bir hadisə deyil, ilahi dəyərlərin dirçəlişi, ədalətin ardınca getmə və zülmə qarşı mübarizə üçün əbədi bir məktəbdir. Şəhidlər Ağası (əleyhi səlam) milləti islah etmək, yaxşılığa əmr və pisliyə qadağa qoymağı dirçəltmək və cəmiyyəti Quran və Sünnə yoluna qaytarmaq məqsədi ilə qiyam etdi. O, şəhadəti ilə qələbə və məğlubiyyətin maddi meyarlarını dəyişdirdi; belə ki, Aşura məntiqində həqiqətin müdafiəsi və batilə qarşı müqavimət ən böyük qələbədir.
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