İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Qiyamının Fəlsəfəsi – 5

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərbəin ziyarəti bu hissədə İmam Hüseynin (ə) qiyamının fəlsəfəsini və məqsədini açıq şəkildə bəyan edir. Bu ziyarət, Aşura hərəkatını insanların cəhalətdən və azğınlıq içində sərgərdanlıqdan xilas edilməsi üçün İlahi bir hərəkat kimi təqdim edir; elə bir qiyam ki, Seyyidüş-Şühədanın (əleyhi səlam) canını fəda etməsi ilə ümmətin vicdanını oyatdı, Əməvi hakimiyyətinin dayaqlarını sarsıtdı və bu günə qədər batil və Əməvi təfəkkürlü cərəyanlara qarşı mübarizədə ilham mənbəyi olaraq qalır.
30 iyul 2026 - 15:36
Xəbər kodu: 1846909
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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