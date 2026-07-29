Politico: Netanyahu ilə Trampın görüşü “America First” hərəkatı üçün potensial fəlakətdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Politico nəşri yazır ki, Respublikaçılar Partiyasındakı “America First” (Əvvəl Amerika) hərəkatının tərəfdarları Donald Tramp ilə Benyamin Netanyahu arasında keçirilən son görüşü öz siyasətləri üçün “potensial fəlakət” hesab edirlər.
Bu qanad hesab edir ki, İsrailin baş naziri Netanyahu həmin görüşdən istifadə edərək Trampa İrana qarşı yeni hərbi gərginliklərə qoşulması üçün təzyiq göstərə bilər. Bu isə ABŞ-ni yenidən Yaxın Şərqdə uzunmüddətli və tükəndirici münaqişəyə sürükləyə bilər.
Nəşrin məlumatına görə, Vaşinqton və Tehran son günlər qarşılıqlı hücumları dayandıraraq sülh danışıqlarının bərpası üçün imkan yaratmağa çalışdığı bir vaxtda, Netanyahunun Vaşinqtona səfərinin məqsədi Trampın davam edən hərbi əməliyyatlara dəstəyini qazanmaq olub.
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens daha əvvəl Netanyahunun hökumətini müharibəni uzatmaq məqsədilə Vaşinqton ilə Tehran arasında aparılan danışıqları qəsdən pozmaqda ittiham etmişdi.
Politico qeyd edir ki, Tramp özü də G7 sammiti zamanı İsrailin Livandakı Hizbullaha qarşı hücumlarının davam etməsini sərt şəkildə tənqid etmişdi.
Müşahidəçilərin fikrincə, oktyabr ayında çətin seçkilərlə üz-üzə qalan Netanyahu siyasi mövqeyini qorumaq üçün bu görüşdən konkret nəticə əldə etməyə ehtiyac duyur. Lakin bu istək Trampın hərbi müdaxilələri azaltmaq siyasəti ilə ziddiyyət təşkil edir.
Nəticə etibarilə, bu görüş Netanyahu üçün böyük siyasi risk sayılır. Çünki onun siyasi kimliyi əsasən “İranla mübarizə” üzərində formalaşıb. İndi isə o, qərarlarını ABŞ-nin milli maraqları və sonsuz müharibələrdən yayınmaq prinsipi əsasında verməyə çağırılan bir prezidentlə qarşı-qarşıyadır.
Netanyahu Trampı inandıra bilməsə, bu, onun qarşıdakı seçkilərdə onsuz da zəif olan mövqeyini daha da sarsıda bilər.
Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, İsrail bu ay ABŞ-nin İrana qarşı təxminən iki həftə davam edən hərbi əməliyyatlarında iştirak etməmişdi.
Netanyahu son həftələrdə özü də etiraf edib ki, o və Tramp arasında fikir ayrılıqları yaranıb. Çünki görünür, İsrail ilə ABŞ-nin regiondakı maraqları bir-birindən uzaqlaşmağa başlayıb.
İyun ayında baş tutan və sonradan mətbuata sızan gərgin telefon danışığı da bu fikir ayrılıqlarını üzə çıxarıb. Həmin danışıq zamanı ABŞ prezidenti baş naziri “dəli” adlandırmışdı. Bu məlumat əvvəlcə mediaya sızmış, daha sonra isə Tramp tərəfindən açıq şəkildə təsdiqlənmişdi.
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