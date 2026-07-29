11 iyulda gəbərən senator Lindsi Qraham bu gün, nəhayət, basdırılır \ Video

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 11 iyulda gəbərən senator Lindsi Qraham bu gün, nəhayət, basdırılır. Onun dəfninə Netanyahu və Zelenski də təşrif buyurublar. Lindsi bu ölkələrin müharibə aparması üçün ən böyük lobbiçilik edən siyasətçi idi. Tramp demişkən, o, bütün müharibələri sevirdi, sevmədiyi müharibə olmayıb.
Lindsi Trampı İranla müharibəyə başlamağa inandırdığına görə çox sevinirdi. Videoda o, işçiləri ilə birlikdə Trampın bu məsələ ilə bağlı çıxışına baxaraq, gülür və fəxrlə deyir:
"Ha-ha-ha, biz bunu etdik... Az qala ağladım [sevincdən]. Bu günü görmək üçün nə qədər yol qət etməli olduq!? Bu mənim indiyə qədər etdiklərimin ən yaxşısıdır."
Videonun sonunda Lindsi deyir ki, Tramp və Netanyahu müasir dövrün Ruzvelti və Çörçilidir.
Çox təəssüf ki, Lindsi bu günləri görmədi – “müasir dövrün Ruzvelti ilə Çörçilinin” indiki hallarını görsəydi, yenə ağlayardı, amma bu dəfə çarəsizlikdən.
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