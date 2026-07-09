Qatil Tramp İrana qarşı təhdidlərini bir daha təkrarlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Prezidenti Donald Tramp ötən gün – çərşənbə günü NATO-nun Ankarada keçirilən sammiti çərçivəsində ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı iddia edib: “Məsələ rejim dəyişikliyi deyil, nüvə silahıdır.”
O, ABŞ-nin ötən gecə İranın cənubunda yerləşən bəzi bölgələrə həyata keçirdiyi hücumlardan və bunun ardınca Tehranın verdiyi uyğun və sarsıdıcı cavabdan sonra iddia edib ki, ABŞ böyük ehtimalla bu gecə yenidən İrana hücum edəcək.
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