Azərbaycan və Rusiya; Qafqazdan kənara çıxan mübahisə

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Times of Central Asia analitik veb saytı bir hesabatda yazıb ki, iki tərəf Qazaxıstanda Azərbaycan Hava Yollarına məxsus təyyarənin qəzaya uğraması üçün kompensasiya ödəmək barədə razılığa gəldikdən sonra bir qədər azalan Bakı ilə Moskva arasındakı gərginlik indi yeni bir mərhələyə qədəm qoyub.
Məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 6 iyulda Rusiyanın Bakıdakı səfirini çağırıb və Ukraynanın Nikolayev vilayətində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsus yanacaqdoldurma məntəqəsinə Rusiyaya aid edilən pilotsuz təyyarənin hücumu ilə bağlı ona rəsmi etiraz notası təqdim edib.
Media orqanının məlumatına görə, bu hadisələrlə eyni vaxtda Şuşa şəhərində iştirakçıların "Rusiyanın müstəmləkə siyasəti", "Çərkəz soyqırımı" və Rusiya Federasiyasındakı qeyri-rus etnik qruplarının vəziyyəti kimi xarakterizə etdikləri mövzularda beynəlxalq konfrans keçirilib.
Yekun bəyanatda iştirakçılar Moskvanı "tarixi cinayətlərini tanımağa, şovinist siyasətdən imtina etməyə və Ukraynadakı müharibə üçün etnik azlıqların məcburi səfərbər edilməsinə son qoymağa" çağırıblar.
Konfransda Azərbaycan, ABŞ, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstan və İsraildən olan mütəxəssislər iştirak edib, lakin Orta Asiya ölkələrinin heç biri təmsil olunmayıb.
"The Times of Central Asia" qəzeti Orta Asiya ölkələrinin konfransda iştirak etməməsini onların Moskvaya qarşı ehtiyatlılığının əlaməti hesab edərək yazıb: Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistan bəzi sahələrdə Rusiyadan asılılıqlarını azaltmağa çalışsalar da, onlar açıq şəkildə Rusiya əleyhinə təşəbbüslərdə iştirak etməkdən çəkinirlər.
Hesabatda davam edir ki, Bakı ilə Moskva arasındakı mübahisə sadəcə ikitərəfli mübahisə deyil, çünki Azərbaycan Çini Orta Asiya, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya bağlayan "orta dəhliz"də əsas halqadır.
Müvafiq olaraq, Azərbaycanla Rusiya arasında gərginliyin hər hansı bir şəkildə artması tranzit marşrutlarına, enerji ixracına və Orta Asiya ölkələrinin diplomatik manevr məkanına təsir göstərə bilər.
"Times of Central Asia" qəzeti belə bir nəticəyə gəlib ki, Orta Asiya ölkələrinin Azərbaycan kimi Rusiya ilə açıq qarşıdurmaya girməsi ehtimalı azdır, çünki onlar hələ də təhlükəsizlik, enerji, ticarət və əmək miqrasiyası kimi sahələrdə Moskva ilə əməkdaşlığa ehtiyac duyurlar.
Lakin, Azərbaycan kimi, bu ölkələr də Avropa İttifaqı, ABŞ, Türkiyə və Çin ilə münasibətlərini genişləndirir və regional əməkdaşlığı gücləndirirlər.
Hesabatda əlavə olunur: Azərbaycan Rusiyanın ənənəvi təsir dairəsindən daha tez və açıq şəkildə uzaqlaşır, Orta Asiya ölkələri isə eyni yolu daha ehtiyatla izləyir; analitiklərin fikrincə, bu tendensiya regionun geosiyasi tənliklərini tədricən dəyişdirə bilər.
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