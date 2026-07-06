Tunisli fəallar: Şəhid Ayətullah Seyid Əli Xamenei müqavimət və azadlıqsevərlik simvoludur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reaksiyalar Tunisdə təkcə emosional ifadələrlə məhdudlaşmayıb, həm də siyasi və strateji təhlillərlə müşayiət olunub və bu ölkənin media simaları, tədqiqatçıları və mülki fəalları inqilabın şəhid Liderinin mövqeyi barədə öz fikirlərini ifadə ediblər.
İnqilabın şəhid lideri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin vida mərasiminin başlaması ilə Tunisdə geniş reaksiyalar yaranıb və sosial şəbəkələr bir çox tunisli fəalın onu müqavimət və azadlıqsevərliyin simvolu kimi yad etdiyi bir həmrəylik və ehtiram platformasına çevrilib.
Tunisdə reaksiyalar yalnız emosional ifadələrlə məhdudlaşmayıb, həm də siyasi və strateji təhlillərlə müşayiət olunub və bir sıra media simaları, tədqiqatçılar və mülki fəallar bu İran İslam İnqilabı Liderinin mövqeyi barədə öz baxışlarını ifadə ediblər.
Tunisli mülki fəal Zəhbiye əl-Fahim öz açıqlamasında Ayətullah şəhid Seyid Əli Xameneinin rəhbərliyinin dəyər ölçüsünü vurğulayaraq bildirib ki, o, şəhidlik anlayışını bir itki və sonluqdan çıxararaq “davam edən bir hərəkat və oyanış layihəsi”nə çevirə bildi.
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