Teleqraf: İranın Şəhid Liderinin Dəfn Mərasimi Müasir Tarixdə Ən Böyük Dəfn Mərasimlərindən Biri Olacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Britaniya qəzeti The Telegraph, İslam İnqilabının şəhid lideri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin vida mərasimi ilə bağlı xəbərində mərasimin rəsmən başlamazdan əvvəl dəfn mərasiminə aparan küçələrdə minlərlə insanın toplaşdığını və onların İranın düşmənlərindən qisas tələb etdiyini yazdı.
Qəzet, İran rəsmilərinin hesablamalarına istinadən, Tehran mərasimində iştirak edənlərin sayının 20 milyon nəfərə çata biləcəyini və Tehran, Qum, Məşhəd və İraqın ziyarət şəhərlərində keçirilən mərasimlər daxil edilərsə, iştirakçıların ümumi sayının təxminən 35 milyonu ötə biləcəyini bildirdi. Telegraph-a görə, bu statistika bu mərasimi müasir tarixin ən böyük dəfn mərasimləri arasında yer alır.
“The Telegraph” qəzeti həmçinin böyük sayda insanın iştirakını Ayətullah Xameneinin populyarlığının və sosial dəstəyinin əlaməti kimi qiymətləndirib və Qərbdə iğtişaşlar və ya İranın daxili birliyinin zəifləməsi ilə bağlı bəzi proqnozların əksinə olaraq, şəhid lideri yola salmaq üçün küçələrə çoxlu sayda insanın çıxdığını yazıb.
Qəzet daha sonra mərasimdə təxminən 100 ölkədən nümayəndə heyətlərinin iştirak etdiyini qeyd edib və bu iştirakı dəfn mərasiminin beynəlxalq ölçülərinin və İran İslam Respublikasının regionda və dünyada siyasi mövqeyinin göstəricisi kimi qiymətləndirib.
Sizin rəyiniz