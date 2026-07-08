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Video | İslam İnqilabının şəhid liderinin müqəddəs cənazəsi İmam Əlnin (əleyhi səlam) hərəminin Qızıl Eyvanına çatdırıldı

8 iyul 2026 - 18:20
Xəbər kodu: 1837441
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Video | İslam İnqilabının şəhid liderinin müqəddəs cənazəsi İmam Əlnin (əleyhi səlam) hərəminin Qızıl Eyvanına çatdırıldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən gecə İraqın Nəcəf şəhərinə gətizdirilən İslam İnqilabının şəhid liderinin müqəddəs cənazəsi, Əmirəl-möminin Həzrət Əli ibn Əbu Talibin (əleyhimə səlam) hərəminin Qızıl Eyvanının qarşısına çatdırıldı və ziyarət mərasimi kədər və mənəviyyatla dolu bir atmosferdə Əminullahın ziyarətnaməsinin oxunması ilə keçirildi.

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