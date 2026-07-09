Tehranı Britaniya səfirinə Nota Verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Britaniya rəsmilərinin İran İslam Respublikasına qarşı yalan və əsassız ittihamlarının təkrarlanmasından sonra İngiltərənin Tehrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə baş direktoru və nazir köməkçisi Əlirza Yusifi tərəfindən çağırıldı və İran İslam Respublikasının Britaniya hökumətinin İran xalqına qarşı yersiz yanaşmasına qarşı etirazı ona çatdırıldı.
Xarici İşlər Nazirliyinin yazılı notasını təqdim edən Əlirza Yusifi, Britaniya rəsmilərinin İranın Britaniyada təhlükəsizlik əleyhinə tədbirlər həyata keçirməyə çalışdığına dair əsassız və yalan iddialarına etiraz olaraq, bu cür ittihamların beynəlxalq hüquqa zidd olan dağıdıcı davranışlara, xüsusən də Qərbi Asiya bölgəsində ABŞ və Sionist rejimi ilə birgə ağır cinayətlər törətməkdə və təhlükəsizliyin pozulmasında, eləcə də İran əleyhinə terror şəbəkələrinə ev sahibliyi etməkdə proyeksiya və məsuliyyətdən yayınmaqdan başqa bir şey olmadığını qeyd etdi.
Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə baş direktoru Britaniya hökumətinə İrana qarşı gülünc və uydurma ittihamlar irəli sürmək əvəzinə, İran xalqına qarşı davranışını islah etməyi, terrorçu və zorakı şəbəkələrə və şəxslərə ev sahibliyi etməyi və dəstəkləməyi dayandırmağı, eyni zamanda qlobal sülh və təhlükəsizliyə ən böyük təhlükəsizlik təhdidi olan aparteid, soyqırımı və terrorçu İsrail rejiminə tam dəstəyi dayandırmağı tövsiyə etdi.
Həmçinin vurğulandı ki, Britaniyanın aparteid və qondarma İsrail rejimi tərəfindən maliyyələşdirilən və idarə olunan, əsas rolu zorakılıq və terrorizmi qızışdırmaq olan terrorçu şəbəkələrə ev sahibliyi etməyə davam etməsi Britaniya hökumətinin terrorizmi dəstəkləməkdən çəkinmək üzrə beynəlxalq hüquqi öhdəliklərini pozur və mümkün qədər tez dayandırılmalıdır.
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