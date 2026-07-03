Bəqayi: ABŞ-nin region ölkələri ilə keçirdiyi təhlükəsizlik toplantısı yalnız nümayiş xarakteri daşıyır / Qonşu ölkələr ayıq olmalıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi cümə axşamı, 2 iyul tarixində ABŞ-nin Bəhreyndə qondarma "Regional Təhlükəsizlik Dialoqu"nun keçirilməsi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirərək X sosial şəbəkəsində yazıb:
"ABŞ-nin hakim dairələri dəfələrlə sübut ediblər ki, Qərbi Asiya regionu ölkələrinin sülh və təhlükəsizliyinə heç bir dəyər vermirlər. Belə toplantılar ABŞ-nin Qərbi Asiyada həyata keçirdiyi sabitliyi pozan siyasətləri və qanunsuz əməllərini ört-basdır etmək məqsədi daşıyan nümayiş və görüntü yaratmaqdan başqa bir şey deyil."
Bəqayi vurğulayıb: Region ölkələri son dərəcə ayıq və ehtiyatlı olmalı, ABŞ və sionist rejimin son hərbi təcavüzünün, həmçinin onların bütün regionun təhlükəsizliyini pozmuş dağıdıcı hərəkətlərinin nəticələrindən çıxarılan aydın dərsləri unutmamalıdırlar.
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