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Livanlı şəxslər satqın hökumətin sionist rejimlə razılaşmasını tənqid ediblər / İsrail hiyləgərdir

28 iyun 2026 - 09:15
Xəbər kodu: 1832442
Source: IRNA
Livanlı şəxslər satqın hökumətin sionist rejimlə razılaşmasını tənqid ediblər / İsrail hiyləgərdir

Livanın satqın hökumətinin sionist rejimlə razılaşma əldə etdiyini elan etməsindən sonra bu ölkənin bəzi siyasi və media xadimləri həmin razılaşmanı kəskin tənqid ediblər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanın satqın hökumətinin sionist rejimlə razılaşma əldə etdiyini elan etməsindən sonra bu ölkənin bəzi siyasi və media xadimləri həmin razılaşmanı kəskin tənqid ediblər.

Kriminalistika üzrə tədqiqatçı Ömər Nəşabə yazıb: “Bu rejimin təcavüzü təkcə livanlı və fələstinli şəhid ailələrinə qarşı deyil, həm də ədalətə, haqqa və insanlığa qarşı təcavüzdür.”

Livanın sabiq xarici işlər naziri Ədnan Mənsur əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində deyib: “İsraillə razılaşma hökuməti Hizbullahla qarşı-qarşıya qoyur və bu məsələ çox təhlükəlidir.”

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