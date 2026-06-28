Livanlı şəxslər satqın hökumətin sionist rejimlə razılaşmasını tənqid ediblər / İsrail hiyləgərdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanın satqın hökumətinin sionist rejimlə razılaşma əldə etdiyini elan etməsindən sonra bu ölkənin bəzi siyasi və media xadimləri həmin razılaşmanı kəskin tənqid ediblər.
Kriminalistika üzrə tədqiqatçı Ömər Nəşabə yazıb: “Bu rejimin təcavüzü təkcə livanlı və fələstinli şəhid ailələrinə qarşı deyil, həm də ədalətə, haqqa və insanlığa qarşı təcavüzdür.”
Livanın sabiq xarici işlər naziri Ədnan Mənsur əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində deyib: “İsraillə razılaşma hökuməti Hizbullahla qarşı-qarşıya qoyur və bu məsələ çox təhlükəlidir.”
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