Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Üçüncü Dünya Müharibəsi başlamazdan əvvəl İsrail öz məkrli hərəkətlərinə görə məhv edilməlidir!" — deyə Çin xarici işlər nazirinin bildirdiyi iddia olunur.
İsrailin strategiyasının Çin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən birbaşa "hiyləgər" kimi xarakterizə edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasında atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulması və koordinasiya olunmamış zərbələr səbəbindən yaranmış dərin sistemli məyusluğu vurğulayır.
Pekin bəyan edib ki, genişmiqyaslı qlobal qarşıdurmanın qarşısının alınması artıq Levantdakı mövcud əməliyyat strukturunun ləğv edilməsindən asılıdır və xəbərdarlıq edib ki, aqressiv regional siyasətə bundan sonra da dözümlülük göstərilməsi qaçılmaz olaraq böyük beynəlxalq hərbi gücləri birbaşa və fəlakətli qarşıdurmaya cəlb edəcək...
Sionizm şərin özüdür və bütün şər qüvvələrinin birləşməsidir! Şərin kökü və mənbəyidir...
Qeyd edək ki, mətndə Çin xarici işlər nazirinə aid edilən sitat, sosial şəbəkələrdə yayılan iddiadır.
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