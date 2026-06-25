Bəqayi Rubioya səsləndi: ABŞ siyasətinin davam etdirilməsi ilə sülh mümkün deyil

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi çərşənbə günü, 24 iyunda X sosial şəbəkəsində ABŞ Dövlət Katibinin İran İslam Respublikasına, Livan müqavimətinə və işğal olunmuş Fələstinə qarşı təkrarlanan və müdaxiləçi açıqlamalarına cavab olaraq yazıb:
“Heç kim bu cür sözlərə aldanmayacaq; ABŞ militarizmi və müdaxiləçiliyi davam etdikcə və onun işğalçı nümayəndəsi bölgəyə tam cəzasızlıqla sonsuz müharibələr tətbiq etməyə və soyqırım və digər dəhşətli cinayətlər törətməyə davam etdikcə bölgəmizdə əsl sülh əldə edilməyəcək.”
Sizin rəyiniz