Video / Məhərrəm ayının 6-cı gecəsi - Həzrət Qasim bin Əl-Həsənin (ə) Rəcəz oxuması

24 iyun 2026 - 19:21
Xəbər kodu: 1831137
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Qasim ibn əl-Həsən (əleyhimə səlam) Aşura günü döyüş meydanına girmək üçün İmam Hüseyndən (əleyhi səlam) böyük təkidlə icazə aldıqdan sonra məşhur rəcəzi ilə nəsl və nəcabətini təqdim edərək, düşmən ordusunun mühasirəsində Şəhidlər Ağasının (əleyhi səlam) məzlumluğuna və tənhalığına işarə etdi: "Bu Hüseyn girov götürülmüş əsir kimidir" Kərbəlada həzrət Qasimə (əleyhi səlam) aid edilən ən məşhur rəcəzlərdən biridir.
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