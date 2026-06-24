Video / Məhərrəm ayının doqquzuncu gecəsi – Həzrət Abbas (ə) Kərbəla Bayraqdarı üçün Şərəf Medalı

24 iyun 2026 - 20:53
Xəbər kodu: 1831169
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseyn (əleyhi səlam) Həzrət Abbası (əleyhi səlam) düşmən ordusu ilə danışıqlara çağırdıqda ona "Canım Sənə fəda olsun" ifadəsi ilə müraciət etdi. Bu qısa cümlə Kərbəla Bayraqdarının Şəhidlər Ağasının (əleyhi səlam) yanında yüksək mövqeyindən və xüsusi statusundan bəhs edir və Aşura tarixində Həzrət Abbasın (əleyhi səlam) sinəsində şərəf medalı kimi əbədiləşdirilib.
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