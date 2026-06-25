Tehran bir daha Vaşinqtona xəbərdarlıq etdi; memoranduma zidd şərhlər qəbuledilməzdir!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin spikeri İsmail Bəqayi çərşənbə axşamı (24 iyun 2026) X sosial şəbəkəsində ABŞ və sionist rejimlıəri tərəfindən İran İslam Respublikasına tətbiq edilən müharibəyə son qoymaq üçün anlaşma memorandumunun məzmunu ilə bağlı Amerika rəsmilərinin ziddiyyətli mövqeləri və ritorikası ilə bağlı yazıb: Amerika hakim orqanı İran xalqına qarşı davranışında heç vaxt dürüstlük göstərməyib.
O əlavə edib: İranın bu şübhə üçün səbəbi olsa da, diplomatik prosesə vicdanla yanaşıb və tətbiq edilən müharibəyə son qoymaq üçün anlaşma memorandumunu imzalayıb. İranlılar bilirlər ki, düşmənin nifrəti anlaşma imzalamaqla bitmir və onlar hər addımı sayıqlıqla və son əlli ilin təcrübələrini, xüsusən də son bir il yarımdakı prosesləri nəzərə alaraq atacaqlar.
Bəqayi vurğuladı: ABŞ rəsmilərinin müharibəyə son qoymaq üçün Anlaşma Memorandumu ilə bağlı ziddiyyətli açıqlamaları iranlıların yığılmış şübhələrini azaltmağa kömək etməyəcək və sadəcə əvvəlki öhdəliklərin pozulmasını xatırladır. ABŞ-nin hakim orqanı nəzərə almalıdır ki, "öhdəlik üçün öhdəlik" prinsipi qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsini və Anlaşma Memorandumunun açıq mətninə tamamilə zidd olan şərhlərdən çəkinməyi tələb edir.
ABNA
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