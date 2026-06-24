Video / Məhərrəm ayının 5-i - Züheyr bin Qainin İmam Hüseynin (ə) rəhbərliyi altında yenidən doğulması
24 iyun 2026 - 19:32
Xəbər kodu: 1831141
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Züheyr bin Qain, həyat yoldaşının İmam Hüseynlə (ə) görüşməyə təşviq edilən, Kərbəla hadisəsində İmam Hüseynin (əleyhi səlam) ən görkəmli səhabələrindən biridir. Əvvəlcə o, İmamın karvanı ilə qarşılaşmamağa çalışdı, lakin Şəhidlər Ağası (əleyhi səlam) ilə qısa söhbətdən sonra fikrini dəyişdi, bütün dünyəvi bağlılıqları tərk etdi və həyat yoldaşı ilə birlikdə İmamın səhabələrinə qoşuldu. Züheyr Aşura günündə imamını cəsarətlə müdafiə etdi və sonda Vilayət yolunda şəhid oldu.
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