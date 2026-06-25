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Venesuelada 2 güclü zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyət elan edildi / Ağır itki ehtimalı var və geniş dağıntılar olub

25 iyun 2026 - 20:20
Xəbər kodu: 1831433
Source: IRNA
Venesuelada 2 güclü zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyət elan edildi / Ağır itki ehtimalı var və geniş dağıntılar olub

Venesuelada 2 güclü zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyət elan edildi / Ağır itki ehtimalı var və geniş dağıntılar olub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuela paytaxtının qərbində baş verən 2 güclü zəlzələdən sonra Karakas şəhərində bir sıra binalar uçdu və ABŞ Geoloji Xidməti bu Cənubi Amerika ölkəsində "ağır itki və geniş dağıntı" ehtimalı barədə xəbərdarlıq etdi və Venesuela hökuməti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etdi.

ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, Karakasdan təxminən 160 kilometr qərbdə 7,2 bal gücündə zəlzələ baş verib və bir dəqiqədən az müddət sonra bölgədə 7,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

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