Böyük miqyaslı “beyin axını”: Ən savadlı və peşəkar insanlar İsraili niyə tərk edir?

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Knessetin Tədqiqat və İnformasiya Mərkəzinin dərc etdiyi rəsmi hesabat ölkənin üzləşdiyi ciddi demoqrafik və sosial problemləri üzə çıxarıb. Hesabata görə, 2022–2024-cü illər ərzində İsrailin miqrasiya balansı təxminən 140 min nəfər mənfi göstərici ilə nəticələnib. Təkcə 2024-cü ildə 69 500 İsrail vətəndaşı ölkəni tərk edib, halbuki geri qayıdanların sayı cəmi 18 800 nəfər olub.
Lakin narahatlıq doğuran əsas məqam ölkədən gedənlərin sayı deyil, onların keyfiyyət göstəriciləridir. İsraili əsasən gənc, ailəli və yüksək təhsilli mütəxəssislər tərk edirlər. Emiqrantların orta yaşı cəmi 32,4-dür. Ölkəni tərk edənlər arasında elmlər doktoru dərəcəsinə malik şəxslərin payı İsrail üzrə orta göstəricidən 4,6 dəfə yüksəkdir.
Ən çox üz tutulan ölkələr sırasında ABŞ ilk yerdədir. Bundan əlavə, Kanada, Böyük Britaniya və Almaniya da israilli mühacirlər üçün əsas istiqamətlər hesab olunur.
Bu proses dövlətin əsas dayaqlarına ciddi zərbə vurur. Təkcə ötən il 530 həkim İsraildən köçüb və onların üçdə ikisi təhsilini məhz İsraildə almış mütəxəssislərdir. Həkimlərlə yanaşı, mühəndislər və yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan peşəkarlar da ölkəni tərk edənlər sırasındadır.
Mütəxəssislər bunun səbəbləri kimi uzunmüddətli siyasi və təhlükəsizlik qeyri-sabitliyini, yüksək yaşayış xərclərini, ehtiyatda olan hərbçilərin üzərinə düşən artan yükü və vergi güzəştlərinin dondurulmasını göstərirlər. Nəticədə, hazırda tələbələrin təxminən 33 faizi gələcəkdə ölkədən köçmək barədə düşünür.
Bu, sadəcə statistik göstəricilər deyil. Baş verənlər İsrail iqtisadiyyatının, yüksək texnologiyalar sektorunun və səhiyyə sisteminin gələcəyi üçün ciddi çağırış və potensial təhlükə hesab olunur.
Mənbə: Knessetin Tədqiqat və İnformasiya Mərkəzi və Kir Gelman.
Sizin rəyiniz