Aşura Gecəsi / Həzrət Zeynəbin (səlamullahi əleyha) qardaşının cəsədini görməsinə reaksiyası

24 iyun 2026 - 21:05
Xəbər kodu: 1831172
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhidlər Ağasının (əleyhi səlam) şəhadətindən sonra Həzrət Zeynəb (səlamullahi əleyha) hərəm əhlindən öncə qətlgaha qaçdı və qardaşının cəsədinin qan içində və parça-parça olduğunu görəndə şikayət etmədən Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alih) müraciət etdi: "Ey Allahın Rəsulu... bu sənin Hüseynindir, qan içində və əzaları parça-parça olub." Sonra İlahi qüdrətə son dərəcə təslim olaraq dedi: "Ey Allahım, bu qurbanı Məhəmmədin (səlləllahu əleyhi və alih) ailəsindən qəbul et."
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