  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Yaxın şərq Fələstin və livan

Qətər XİN-in sözçüsü: İran və ABŞ arasında əldə olunan razılaşmanın icra detallarının hazırlanmasına başlanılıb

25 iyun 2026 - 19:23
Xəbər kodu: 1831417
Source: IRNA
Qətər XİN-in sözçüsü: İran və ABŞ arasında əldə olunan razılaşmanın icra detallarının hazırlanmasına başlanılıb

Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məcid əl-Ənsari İran və ABŞ arasında əldə olunmuş razılaşmanın icrası ilə bağlı detallar üzərində işə başlanıldığını açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: əl-Ərəbiyyəyə danışan Məcid əl-Ənsari bildirib ki, texniki qruplar İran və ABŞ arasında əldə olunmuş razılaşmanın həyata keçirilməsi ilə bağlı detalları hazırlamağa başlayıblar.

O qeyd edib: Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi və enerji təchizatının sabitliyi ümumi məsuliyyətdir.

Əl-Ənsari dəniz nəqliyyatının təhlükəsizliyinin qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası üzvü olan ölkələr arasında koordinasiya ən yüksək səviyyədə davam edir.

O əlavə edib: Regional dialoq xoş qonşuluq prinsipləri əsasında qurulmalıdır.

Əl-Ənsarinin bu açıqlamaları İran və ABŞ-nin bazar günündən bazar ertəsi səhərədək İsveçrədə, Qətər və Pakistan vasitəçilərinin iştirakı ilə uzun sürən danışıqlar keçirməsindən sonra səsləndirilib.

Məlumatlara görə, həmin danışıqlar müsbət atmosferdə baş tutub. Danışıqlar tərəflər arasında imzalanmış anlaşma memorandumundan cəmi bir neçə gün sonra keçirilib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha