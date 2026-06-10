Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahı: İran Ordusu və SEPAH ABŞ bazalarına hücum etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahı ABŞ terrorçu ordusunun ölkənin cənubundakı ərazilərə vertolyotun vurulması kimi yalan bəhanə ilə təcavüzünə cavab olaraq, bölgədəki bəzi ABŞ bazalarının İslam Respublikasının qəhrəman ordusu və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun cəsur adamları tərəfindən güclü hücuma məruz qaldığını elan etdi.
Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahı bildirib ki, cinayətkar ABŞ ordusu bilməlidir ki, əgər İran İslam Respublikasına hücumunu təkrarlayarsa, bölgədə qoyulmuş hədəflər siyahısına daha şiddətli və genişmiqyaslı hücumlar həyata keçiriləcək.
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