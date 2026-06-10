  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Yəmən

Ənsarullah: İsraillə bağlı dəniz nəqliyyatının qadağan edilməsi Sənanın strateji qərarıdır

10 iyun 2026 - 18:47
Xəbər kodu: 1825497
Source: IRNA
Ənsarullah: İsraillə bağlı dəniz nəqliyyatının qadağan edilməsi Sənanın strateji qərarıdır

Məhəmməd əl-Fərah: Sənanın İsrail rejimi ilə əlaqəli dəniz hərəkətinin qadağan edilməsi qərarı müvəqqəti və ya taktiki bir addım deyil, region xalqlarına dəstək, İsrail rejiminə və onun müttəfiqlərinə təzyiqi artırmağa yönəlmiş uzunmüddətli strategiyanın bir hissəsidir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın “Əl-Həqiqə” qəzetinə istinadən məlumatına görə, Ənsarullah Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Fərah “X” platformasında bildirib ki, Qırmızı dəniz və Babül-Məndəb boğazında İsrail rejimi ilə əlaqəli dəniz daşımalarının qadağan edilməsi Yəmənin təzyiq altında olan xalqlara dəstəyini, ABŞ hegemonluğu və İsrail hücumlarına qarşı mövqeyini, həmçinin Yəmənin Babül-Məndəb strateji bölgəsində suverenliyini təsdiqləyir.

Əl-Fərah deyib ki, bu qərar Yəmənin müharibələr, mühasirələr və region xalqlarına yönəlmiş təzyiqlər qarşısında passiv mövqe tutmayacağını göstərir və dəniz keçidlərinin təhlükəsizliyinin ABŞ, İsrail və onların müttəfiqlərinin inhisarında olmamalı, əksinə xalqların hüquqlarına hörmət və müharibə və mühasirənin dayandırılması ilə bağlı olmalı olduğunu vurğulayır.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha