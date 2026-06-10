General İsmail Qaani: Sionist rejimin və ABŞ-ın bölgədəki şər addımları Birləşmiş Müqavimət Cəbhəsinin cavabı ilə üzləşəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı yazıb: Qəhrəman Yəmən vaxtında və səlahiyyətli şəkildə hərəkət etmək ilə Müqavimət Cəbhəsinin zəkasını nümayiş etdirir. Lazım gələrsə, başqaları da meydana gələcək.
General Qaani vurğuladı: Hörmüz boğazından Bab əl-Məndəbə və Fars körfəzindən Qırmızı dənizə qədər yeni bir müqavimət təhlükəsizlik kəməri olacaq.
O, aydınlıq gətirdi: Sionist rejimin və ABŞ-nin bu bölgədəki şər addımları Birləşmiş Müqavimət Cəbhəsinin cavabı ilə nəticələnəcək.
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı əlavə etdi: Sərhədsiz döyüşçülər sizin keçid məntəqələrinizə baxırlar. Hücuma davam etsəniz, boğazınızı tutacaqlar.
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