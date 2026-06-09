İİR Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi: Əgər “şər ittifaqı” səhv addım atsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respubliikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Məhəmməd Baqir Zülqədr açıq mesajda yazıb:
47 il və 100 gün davam edən müqavimət – döyüş meydanından şəhər meydanına, şəhərdən siyasət və diplomatiya meydanına qədər – dünyanın təhlükəsizlik nizamını dəyişdirib.
Etibarlı təhdidi Vaşinqton və Tel-Əvivdən kənarda axtarın.
Əgər sionist–ABŞ şər ittifaqı yenidən səhv addım atarsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək.
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