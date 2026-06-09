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İİR Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi: Əgər “şər ittifaqı” səhv addım atsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək

9 iyun 2026 - 19:24
Xəbər kodu: 1824968
Source: IRNA
İİR Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi: Əgər “şər ittifaqı” səhv addım atsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək

İİR Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi: Əgər “şər ittifaqı” səhv addım atsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respubliikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Məhəmməd Baqir Zülqədr açıq mesajda yazıb:

47 il və 100 gün davam edən müqavimət – döyüş meydanından şəhər meydanına, şəhərdən siyasət və diplomatiya meydanına qədər – dünyanın təhlükəsizlik nizamını dəyişdirib.

Etibarlı təhdidi Vaşinqton və Tel-Əvivdən kənarda axtarın.

Əgər sionist–ABŞ şər ittifaqı yenidən səhv addım atarsa, region onlar üçün cəhənnəmə çevriləcək.

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