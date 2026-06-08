İrana qarşı təcavüzün başlamasından 100 gün sonra; İranla müharibə Amerikanın zəifliyini niyə ortaya qoydu?

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Newsweek bir hesabatında yazıb ki, ABŞ və İsrail rejimi müharibənin əvvəlində İranın siyasi və hərbi xadimlərini və infrastrukturunu hədəf almasına baxmayaraq, İran nəinki çökməyə qarşı immunitetli qalıb, həm də müxtəlif vasitələrlə düşmənin təcavüzünün xərclərini xeyli artırıb.
ABŞ və İran arasında müharibənin başlamasından 100 gün keçməsinə baxmayaraq, Qərb siyasi və təhlükəsizlik dairələrində yeni qiymətləndirmələr göstərir ki, ilkin gözləntilərin əksinə olaraq, bu münaqişə Vaşinqton üçün qəti qələbəyə gətirib çıxarmayıb və Donald Tramp administrasiyası üçün ən mürəkkəb strateji çətinliklərdən birinə çevrilib.
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