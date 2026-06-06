ABŞ Nümayəndələr Palatası Trampın hərbi səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qərarı verdikdən sonra Tramp şivən qopardı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla müharibə ilə bağlı səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran Nümayəndələr Palatasının səsverməsinin nəticəsinə münasibət bildirərək, bu səsverməni “mənasız” adlandırıb və onu kəskin tənqid edib.
Tramp özünün “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb: Dünən ABŞ Nümayəndələr Palatasında bəzi pis respublikaçılar və bütün demokratlar, İran İslam Respublikası ilə müharibəyə son qoymaq üçün apardığım yekun danışıqların qızğın vaxtında hərbi səlahiyyətlərimin məhdudlaşdırılmasına səs verdilər. Bu vətənpərvərliyə zidd addımı kim atır?
O əlavə edib: Onlar danışıqların hansı mərhələdə olduğunu bilirlər. Demokratlar öz motivasiyalarını Trampa qarşı nifrət sindromundan alırlar və mənim növbəti qələbəmi görməmək üçün ölkənin uğuruna zərər vurmağa hazırdırlar.
ABŞ Prezidenti bildirib: Həmin dörd respublikaçının məsələsi fərqlidir. Onlar sadəcə diqqət çəkməyə çalışırlar. Öz hərəkətlərinə görə utanmalıdırlar. Amerikanı yenidən böyük edəcəyik.
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