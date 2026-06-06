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İİR və Pakistanın daxili işlər nazirləri Qırğızıstanda görüşüblər

6 iyun 2026 - 12:21
Xəbər kodu: 1823240
Source: IRNA
İİR və Pakistanın daxili işlər nazirləri Qırğızıstanda görüşüblər

İran və Pakistanın daxili işlər nazirləri Qırğızıstanda görüşüblər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistanın daxili işlər naziri Seyid Möhsün Nəqəvi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin Bişkek şəhərində keçirilən iclası çərçivəsində iranlı həmkarı İskəndər Mömini ilə görüşüb.

İskəndər Mömini 4 iyun 2026-cı il, cümə axşamı günü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin iclasında iştirak etmək məqsədilə nümayəndə heyətinin başçısı kimi Qırğızıstana səfər edib.

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