İİR və Pakistanın daxili işlər nazirləri Qırğızıstanda görüşüblər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistanın daxili işlər naziri Seyid Möhsün Nəqəvi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin Bişkek şəhərində keçirilən iclası çərçivəsində iranlı həmkarı İskəndər Mömini ilə görüşüb.
İskəndər Mömini 4 iyun 2026-cı il, cümə axşamı günü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər nazirlərinin iclasında iştirak etmək məqsədilə nümayəndə heyətinin başçısı kimi Qırğızıstana səfər edib.
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