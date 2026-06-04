Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 14 – Əhli-Beytin (əleyhimus-səlam) dostlarına müjdə
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qurani-Kərim Ghədir xütbəsində Əhli-Beytin (əleyhimus səlam) dostlarını xalis iman sahibi kimi təqdim edir: "İman gətirənlər və imanlarını şirk və zülm ilə qarışdırmayanlar..." (Ənam surəsi, ayə 82). Bunlar əhl-i yəqin olanlardır və onların aqibəti, mələklərin salam və salavatı ilə Cənnətə daxil olmaq və hesabsız İlahi mükafatdan bəhrələnməkdir.
4 iyun 2026 - 10:36
Xəbər kodu: 1822228
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz