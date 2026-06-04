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İmam Müctəba Xameneinin "14 Xordad" münasibətilə bəyanatı ərəb mediasında geniş əks-səda doğurub

4 iyun 2026 - 18:18
Xəbər kodu: 1822393
Source: IRNA
İmam Müctəba Xameneinin "14 Xordad" münasibətilə bəyanatı ərəb mediasında geniş əks-səda doğurub

Ali Rəhbərin "14 Xordad" münasibətilə bəyanatı ərəb mediasında geniş əks-səda doğurub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ali Rəhbərin Qədir-Xum bayramı və İmam Xomeyninin (r.ə.) vəfatının 37-ci ildönümü münasibətilə bəyanatı ərəb mediasında geniş şəkildə işıqlandırılıb.

əl-Cəzirə telekanalı bu barədə yazıb: İranın Ali Rəhbəri bildirib ki, hegemonluq sistemi İranın tərəqqisinə mane olmaq üçün heç bir addımdan çəkinmir.

əl-Məyadin telekanalı isə yazıb: İranın Ali Rəhbəri vurğulayıb ki, İsraili yaradan hegemonluq sistemi “Böyük İsrail”in saxta və əsassız coğrafiyasının sərhədlərində güclü İranın mövcudluğunu qəbul etmir.

Sot əl-Qüds də bu barədə yazıb: İranın Ali Rəhbəri qeyd edib ki, hegemonluq sistemi İsrail rejimi adına bir hərbi baza yaradıb və İran da İsrailə münasibətdə öz mövqeyindən geri çəkilməyəcək.

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