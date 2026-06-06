Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ABŞ-İsrail təcavüzü qarşısında İrana qətiyyətli dəstəyi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasında iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edən İskəndər Mömini bu gün, cümə günü təşkilata üzv ölkələrin daxili işlər və ictimai təhlükəsizlik nazirlərinin Qırğızıstan Prezidenti ilə görüşü barədə danışıb.
O bildirib: Təhlükəsizlik və regional məsələlərlə bağlı yaxşı müzakirələr aparılıb. Bu məsələnin Qırğızıstanın iki il müddətinə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.
Daxili işlər naziri əlavə edib: Bu görüşdə Qırğızıstan Prezidentinin, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin daxili işlər və ictimai təhlükəsizlik nazirlərinin iştirakı ilə birtərəfliliyə qarşı olduqlarını ifadə edib və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Sizin rəyiniz