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Yəhudilərin 5 həftəlik məhdudiyyətlərdən sonra Əl-Əqsa məscidində çoxsaylı ibadətçi Bayram Namazını qıldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin fələstinlilərə qarşı tətbiq etdiyi beş həftəlik məhdudiyyətlərdən və xeyli sayda ibadətçinin iştirakının qarşısının almasından sonra təxminən 100.000 fələstinli Əl-Əqsa məscidində Bayram namazına qatılıb; bu böyük iştirak bir daha bu müqəddəs məscidin müsəlmanlar arasında statusunu və fələstinlilərin orada ibadət etmək hüququna olan təkidini vurğulayıb.

4 iyun 2026 - 14:25
Xəbər kodu: 1822290
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

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