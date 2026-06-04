Qədir hadisəsinin baş verməsinə and içmək- münaşidə; Əmirəl-mömininin (ə) haqq olduğuna bir dəlildir
4 iyun 2026 - 13:37
Xəbər kodu: 1822270
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qədir xum məkanında baş vermiş hadisənin haqq olmasına görə and içməyə munaşədə deyilir və bu iş İslam tarixində əsaslandırma üsullarından biridir. Bu üsulda ictimai məclislərdə Qədir xum hadisəsində iştirak edənlərə and içdirilməklə, Qədir hadisəsi və Əmirəl-möminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) vilayətinin haqq olması vurğulanırdı. Xüsusilə İmam Əlinin (ə) və digər böyük şəxsiyyətlərin əməllərində görülən bu metod, şahidlərdən etiraf almaq və tarixi, etiqadi bir həqiqəti xatırlatmaq yolu hesab olunur.
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