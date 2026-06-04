Qədir-xüm bayramının bəzi əməlləri

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qədir-xum günü şiələrin ən böyük bayramı və İmam Əlinin (ə) vilayətinin elan edildiyi gündür; möminlərin qüsl vermək, oruc tutmaq, namaz qılmaq, nüdbə duasını oxumaq, ziyarət etmək, sədəqə vermək, taam yedizdirmək və bir-birlərini təbrik etmək kimi əməlləri yerinə yetirməklə vilayət nemətlərinə görə şükür etdikləri və İmamət yoluna və Əhli-Beytin (ə) vilayətinə, xüsusən də İmam Əlinin (ə) vilayətinə sadiq qaldıqları bir gündür.
4 iyun 2026 - 12:34
Xəbər kodu: 1822247
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz