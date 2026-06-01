Bəqayi: ABŞ-ın yeni və ya ziddiyyətli tələbləri danışıqlar prosesini uzatdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi bu gün (1 iyun, bazar ertəsi) media nümayəndələri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında nazirliyin son bir həftədəki ən vacib qərarlarını və hərəkətlərini izah etdi.
İsmayıl Bəqayi mətbuat konfransına Livandakı mövcud hadisələrə toxunaraq başladı və dedi: Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, əxlaqa və insanlığa qarşı ən böyük təhdid olan sionist rejim hələ də Livanda və işğal olunmuş Fələstində ən dəhşətli cinayətləri törədir. Qəzzada soyqırım davam edərkən, elan etdikləri açıq atəşkəsə baxmayaraq, biz də Livanda görünməmiş cinayətlərlə üzləşirik.
O, davam etdi: Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Təhlükəsizlik Şurasının təəssüf ki, heç bir tədbir görmədiyi və sadəcə vəziyyətə seyrçi qaldığı bir vaxtdır. Bu şərtlərin yalnız bölgəmiz üçün deyil, həm də bütün beynəlxalq ictimaiyyət üçün nəticələri və fəsadları mütləq olacaq.
O, davam etdi: Son bir neçə ayın hadisələri 8 aprel atəşkəsinin açıq və aşkar şəkildə pozulmasıdır. Biz Livandakı atəşkəsin istənilən atəşkəsin və müharibəyə son qoymaq üçün istənilən yekun razılaşmanın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğuladıq və vurğulamağa davam edirik.
Bəqayi əlavə etdi: Atəşkəsi pozan təkcə sionist rejim deyil; Amerika da bölgəmizdə atəşkəsi bu geniş yayılmış şəkildə pozur. Bu atəşkəs pozuntusuna dəniz piratçılığının davam etməsi və İran ticarət gəmilərinə hücumları da əlavə edin ki, bunlar həm atəşkəsin pozulması, həm də İrana qarşı təcavüzkar hərəkətlərin nümunəsidir.
İRNA müxbirinə cavab olaraq Bəqayi dedi: Biz əvvəldən bilirdik və bilirik ki, etibarsızlıq vəziyyətində danışıqlar aparırıq və bu, bir fərziyyədir. Bundan əlavə, danışıqlar ciddi şübhə və inamsızlıq şəraitində başladı və mesaj mübadiləsi də bu formatda və bu atmosferdə baş verir. Buna görə də, bu baxımdan, diplomatiyanın gücün əvəzedicisi olmadığını unutmamalıyıq. Danışıqların və ya diplomatiyanın özü danışıqlar aparan tərəflər arasında etimad əlaməti və ya məhsulu deyil. Bunları bir-birindən ayırmalıyıq.
O, sözünə davam etdi: "Belə bir vəziyyətdə və qarşı tərəfin daim fikirlərini dəyişdirdiyi, yeni və ya ziddiyyətli tələblər irəli sürdüyü və fərqli, ziddiyyətli media mesajları göndərdiyi bir vəziyyətdə, bu vəziyyətin danışıqlar prosesini uzatması təbiidir. Buna kökləri bölgəmizdə olan və gərginliyin azaldılması prosesinin qarşısını alan dağıdıcı bir amil əlavə edin, bu da sionist rejimidir. Biz ABŞ-ni və sionist rejimi iki ayrı aktyor hesab edə bilmərik. Livanda baş verən hər şey, bölgəmizdə və bütün Qərbi Asiyada sionist rejimin hərəkətləri ilə şahidi olduğumuz hər şeydə, şübhəsiz ki, ABŞ-nin möhkəm dayağı var və ABŞ sionist rejiminə qeyd-şərtsiz dəstəyinin nəticələrinə və fəsadlarına görə məsuliyyət daşıyır."
