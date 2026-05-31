Ben-Gurion Universitetinin professoru: İsrail etnik sistemdən aparteid sisteminə keçib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ben-Gurion Universitetinin siyasi coğrafiya üzrə israilli professoru və "B'Tselem" insan haqları təşkilatının keçmiş direktoru Oren Yeftahil sionist rejimin "etnik sistem" mərhələsindən keçdiyini və "aparteid sistemi"nə və ya irqi ayrılığa çatdığını vurğuladı.
İRNA-nın məlumatına görə, 1990-cı illərdə "etniklik" anlayışının yaradıcılarından biri hesab edilən Yeftahil bu termini seçkilər, siyasi təmsilçilik və vətəndaşlıq kimi demokratik institutları səthi şəkildə qoruyan, lakin praktikada dominant etnik qrupa struktur imtiyazlar verən və digər qrupları tabe mövqeyə qoyan sistemləri təsvir etmək üçün istifadə edir. İllərdir o, bu anlayışı "İsrail"in siyasi strukturunu təsvir etmək üçün uyğun hesab edirdi.
